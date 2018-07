Brexit môže stáť britské domácnosti až 960 GBP ročne

Domácnosti sa budú musieť napríklad vyrovnať s vyššími cenami spôsobenými zmenami na trhu práce, ale aj colného režimu a byrokracie.

Správa spoločnosti Oliver Wyman vypracovala päť rozdielnych scenárov vystúpenia Británie z Európskej únie (EÚ), pričom veľkosť negatívneho vplyvu by sa v závislosti od podoby brexitu mala pohybovať v pásme od 245 GBP po 960 GBP ročne. Veľkosť strát bude závisieť predovšetkým od budúceho colného režimu.

Najdrahšie by spotrebiteľov vyšlo, ak by Británia opustila colnú úniu a jednotný trh EÚ a budúci colný režim by bol určený doložkou najvyšších výhod (MFN) Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Vplyv na spotrebiteľské ceny by zrejme malo aj znehodnotenie libry a pravdepodobnosť, že obchodné dohody s krajinami mimo EÚ by nedokázali dostatočne zmierniť dopad na domácnosti.

Správa výboru Snemovne lordov pre EÚ zverejnená pred dvoma mesiacmi uviedla, že ceny potravín po brexite pravdepodobne stúpnu, ak sa nedosiahne obchodná dohoda s EÚ, a že to môže spôsobiť nedostatok niektorých produktov.

(1 EUR = 0,89445 GBP)