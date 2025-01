Vo veku 67 rokov nás opustila herečka Táňa Radeva

Smutnú správu oznámila na sociálnej sieti herečka Barbora Chlebcová, ktorá jej vzdala hold slovami: „Večne usmiata, milá, láskavá kolegyňa. Vždy sme sa rady videli. Tánička, budeš chýbať.“

Život a kariéra

Táňa Radeva, rodným menom Tatiana Červeňáková, sa narodila 27. augusta 1957 v Jastrabí pri Michalovciach. Herectvo vyštudovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 1980. Po ukončení štúdia začala svoju divadelnú kariéru v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde pôsobila do roku 1984. Následne prešla do Štátneho divadla v Košiciach a neskôr aj do Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Jej talent sa však neobmedzoval len na divadelné dosky. V 80. rokoch vstúpila aj do sveta filmu. Jej filmovým debutom bola snímka Šiesta veta (1986), no slovenskí diváci ju mohli vidieť aj v historickej dráme Bathory či vo filme Tango s komármi. Televízni fanúšikovia si ju môžu pamätať zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade a Búrlivé víno.

Okrem hereckého prejavu bola známa aj svojím hlasom. Ako dabingová herečka prepožičala svoj hlas mnohým svetovým herečkám. V roku 2001 dokonca získala prestížne ocenenie za najlepší ženský dabing v čitateľskej súťaži časopisu Eurotelevízia.

Boj so zdravotnými problémami

Príčina úmrtia herečky zatiaľ nie je známa. V roku 2013 však Radeva verejne prehovorila o svojom boji s rakovinou, ktorú sa jej vtedy podarilo prekonať. Jej odchod zanechal v slovenskom hereckom svete prázdne miesto a mnohí kolegovia jej vzdávajú úctu spomienkami na spoločné chvíle.