Čína vyjadrila sústrasť v súvislosti s haváriou vo Washingtone

Peking zároveň vyjadril „úprimnú sústrasť“ dotknutým rodinám obetí.

Lietadlo Bombardier CRJ700 so 60 pasažiermi a štyrmi členmi posádky smerovalo do Washingtonu z mesta Wichita v americkom štáte Kansas. S vrtuľníkom Sikorsky H-60 Black Hawk na palube s troma vojakmi sa zrazilo krátko pred 21.00 h miestneho času (vo štvrtok o 03.00 h SEČ) v okamihu, keď sa blížilo k pristávacej dráhe letiska Ronalda Reagana pri Washingtone. Oba stroje sa zrútili do rieky Potomac. Haváriu nikto zo 67 pasažierov oboch strojov neprežil.

„Čína požiadala americkú stranu, aby ju urýchlene informovala o postupe pátracích a záchranných operácií, urýchlene objasnila príčinu nehody a riadne riešila následné záležitosti,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom jedného zo svojich hovorcov.

Čierne skrinky s letovými údajmi a hlasovými nahrávkami z kokpitu pilota pochádzajúce z komerčného lietadla objavili v noci na piatok vo vraku stroja a budú preskúmané Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB), ktorý sa spoločne s Federálnym úradom pre letectvo (FAA) podieľa na vedení vyšetrovania.

Podľa agentúry AP sa z ľadových vôd rieky Potomac doposiaľ podarilo vytiahnuť najmenej 28 tiel.

Svoju sústrasť obetiam havárie predtým na platforme X vyjadrili aj exprezident USA Barack Obama spolu s manželkou Michelle, ktorí poďakovali záchranným zložkám pracujúcim v „extrémne ťažkých podmienkach“, cituje agentúra DPA.

Na palube komerčného lietadla boli aj americkí krasokorčuliari so svojimi trénermi, ako aj bývalí ruskí reprezentanti a majstri sveta z roku 1994 Jevgenija Šiškovová a Vadim Naumov. Kremeľ vo štvrtok potvrdil, že na palube havarovaného lietadla boli ruskí občania a vyjadril sústrasť rodinám obetí a ich priateľom.