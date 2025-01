Žiaci základných a stredných škôl si prevezmú polročné hodnotenie

Celkovo teda vyše 741.000 školákov. Prvé polročné hodnotenie si prevezme aj 62.656 prváčikov základných škôl. Priblížili z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

„Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom predmete priebežne počas školského roka a súhrnne za prvý polrok a druhý polrok školského roka v súlade so školským vzdelávacím programom príslušnej základnej školy,“ uviedol rezort školstva. Moderné pedagogické prístupy podľa neho ukazujú, že existuje mnoho spôsobov, ako motivovať žiakov k učeniu aj bez tradičných známok.

Podotkol, že zmeny vo vzdelávaní, ktoré prináša kurikulárna reforma, otvárajú školám možnosti, aby žiakom predstavili predmet vyučovacej hodiny čo najbližšie ich osobnej skúsenosti. „Moderné prístupy k vzdelávaniu sa tiež zameriavajú na poskytovanie zmysluplnej, pozitívnej a podpornej spätnej väzby, ktorá môže byť rovnako, ak nie viac motivujúca,“ doplnil. Ak sa tieto metódy zavedú do praxe správne, žiaci môžu podľa ministerstva nájsť hlbšiu vnútornú motiváciu učiť sa a ďalej na sebe pracovať.

V prvom až piatom ročníku základnej školy môže mať hodnotenie formu klasifikácie, slovného hodnotenia alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. V šiestom až deviatom ročníku je žiak hodnotený buď iba známkou, teda formou klasifikácie, alebo môže byť klasifikačný stupeň doplnený aj slovným hodnotením, teda hodnotiacim opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Ak žiak požiadavky na postup do vyššieho ročníka nesplnil, žiak je hodnotený takto: „Žiak nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“

„Formu priebežného hodnotenia a formu súhrnného hodnotenia pre každý vyučovací predmet uvádza škola vo svojom školskom vzdelávacom programe. Školy teda môžu využívať rôzne spôsoby hodnotenia, napríklad aj kombináciu známok a slovného hodnotenia, prípadne môžu zotrvať pri známkovaní,“ dodalo ministerstvo.