Vláda podľa Šaška schválila zmeny podľa dohody s LOZ, verí, že prejdú aj v NR SR

Po zasadnutí kabinetu to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Verí, že v tejto podobe bude schválený aj v Národnej rade (NR) SR. Zmeny sa týkajú valorizácie platov lekárov, uzákonenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zdravotníkov v nemocniciach.

„Môžem potvrdiť, že diskusia bola mimoriadne náročná, ale podarilo sa nám dosiahnuť dohodu na všetkých bodoch tak, ako vyplývajú zo zmluvy s LOZ. Balík bude zajtra predložený na rokovanie národnej rady v skrátenom legislatívnom konaní, kde v tejto podobe zároveň očakávam aj jeho schválenie,“ povedal minister. O návrhu by sa malo v parlamente rokovať budúci týždeň.

Zmeny majú zabezpečiť zvyšovanie platov lekárov podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou. Výnimkou sú lekári, ktorí pracujú na menej ako polovicu úväzku a zároveň pracujú u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s výnimkou nemocníc a záchraniek. Rovnako ak sú štatutárnym orgánom iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako je poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Skrátiť by sa mal týždenný pracovný čas zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, a to zo 40 na 37,5 hodiny. Nemocnice by to mali byť podľa návrhu zabezpečiť od septembra. Po novom by zároveň mali byť personálne normatívy v nemocniciach zakotvené v zákone, a to s účinnosťou od roku 2026. Upraviť by sa mali aj povinnosti zdravotných poisťovní či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Zrušiť by sa mali opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti s hromadnými výpoveďami lekárov a snahou zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosťou, prijaté koncom minulého roka. Dôvodom na vyhlásenie mimoriadnej situácie by už nemal byť stav kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti. Lekárom by tak nemali hroziť sankcie, ak by počas mimoriadnej situácie nedodržiavali povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Minister priblížil, že vládna diskusia bola najmä o dosahoch navrhovaných úprav. „Dosahy boli vydiskutované s ministerstvom financií a môžem potvrdiť, že budú plne kryté z rozpočtu verejného zdravotného poistenia,“ ozrejmil. Rezort podľa jeho slov čaká množstvo úsporných opatrení, na ktorých sa už pracuje. Vzniknúť by mala aj medzirezortná pracovná skupina, v rámci ktorej budú ministerstvá zdravotníctva a financií na mesačnej báze robiť odpočet a monitoring opatrení.

Šaško v decembri 2024 v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Lekári sa vrátili do nemocníc podmienečne, s tým, že vláda do konca februára 2025 prijme zákony podľa dohody. V opačnom prípade lekári z nemocníc v marci odídu.