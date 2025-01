Psychologička: Na vysvedčenie s horšími známkami treba reagovať s pokojnou hlavou

Odporúča to psychologička Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Andrea Husárová. Je podľa nej dôležité uvedomiť si, že vzťah s dieťaťom je podstatnejší ako jeho školský prospech. TASR o tom informovala hovorkyňa OS ZZS Danka Capáková v súvislosti s piatkovým (31. 1.) odovzdávaním polročných vysvedčení.

Psychologička pripomenula, že deň odovzdávania vysvedčenia môže byť pre deti a ich rodičov tak časom spokojnosti, ako aj sklamania. Zároveň upozornila, že viaceré deti mohli v posledných týždňoch prežívať zvýšenú záťaž. „Dieťa veľmi citlivo registruje reakcie rodiča na jeho výsledky, aj keď sa môže tváriť, že ho to nezaujíma. Z pohľadu rodičov je však dôležité uvedomiť si, že hodnota a šťastie nášho dieťaťa nie sú určené len známkami a výsledkami v škole,“ uviedla.

Z jej pohľadu je takisto dôležité uvedomiť si, že zdravé sebavedomie dieťaťa možno budovať aj potvrdením toho, že do životov patrí aj neúspech a nesplnené očakávania. „Kľúčové je nestratiť chuť a snažiť sa ďalej. Mali by sme sa teda vyhnúť porovnávaniu dieťaťa s inými, keďže to môže byť pre neho zraňujúce a demotivujúce. Otvorene by sme sa s ním mali rozprávať o tom, čo by v druhom polroku mohlo urobiť inak a ako mu vieme pomôcť a podporiť ho,“ vysvetlila.

Rovnako dôležité je podľa psychologičky aj to, aby rodičia prijali, že ich dieťa nemusí byť perfektné v každom vyučovacom predmete. „Je prirodzené, že v niečom dieťa vyniká, v niečom je priemerné a niečo mu vôbec nejde. V tom spočíva originalita, výnimočnosť každého jedinca a vytvára sa priestor na ďalší rozvoj,“ podotkla psychologička.

Ako doplnil riaditeľ OS ZZS SR Osama Al-Khaldi, prevencie v období, keď sa odovzdávajú vysvedčenia, nie je nikdy dosť. „Zásahy, ktoré sa týkajú detí a mladistvých, sú aj pre skúsených operátorov veľmi citlivé. Žiaľ, aj od začiatku tohto roka už evidujeme samovraždy neplnoletých osôb. Napriek tomu, že nijako nemusia súvisieť s vysvedčeniami, je z nášho pohľadu dôležité upozorňovať na riziká spojené s týmto obdobím,“ uzavrel.