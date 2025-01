Letecká katastrofa pri Washingtone: Počet obetí leteckej havárie stúpa, preživších zatiaľ nenašli

Vo vode dosiaľ neobjavili nijakých preživších. Stanici CBS News to povedal nemenovaný predstaviteľ tamojšej polície. Úrady dosiaľ oficiálne počet obetí havárie nezverejnili.

Lietadlo typu Bombardier CRJ700 smerovalo do Washingtonu z mesta Wichita v americkom štáte Kansas. S vrtuľníkom typu Sikorsky H-60 Black Hawk sa zrazilo niečo pred 21.00 h východoamerického času (03.00 h SEČ), a to práve v čase, keď sa blížilo k pristávacej dráhe letiska Ronalda Reagana pri Washingtone.

Aerolínie American Airlines uviedli, že na palube letu 5342 bolo 60 pasažierov a štyria členovia posádky. Americká armáda medzičasom informovala, že vojenský vrtuľník bol na cvičnom lete. Podľa popredného predstaviteľa ozbrojených síl sa na jeho palube nachádzali traja vojaci; žiaden z nich nemal vyššiu hodnosť.

Nemenovaný popredný predstaviteľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) vylúčil v prípade nehody terorizmus či akúkoľvek trestnú činnosť, informuje stanica NBC News.

Americký prezident Donald Trump najskôr informoval, že situáciu pozorne sleduje a poďakoval záchranárom. Krátko nato napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social, že zrážke sa malo zabrániť. „Prečo riadiaca veža (posádke) vrtuľníka nepovedala, čo má robiť, namiesto toho, aby sa ich pýtala, či videli lietadlo. Toto je zlá situácia, a vyzerá, že sa jej malo zabrániť. NEDOBRÉ!!!“ uviedol.

Viceprezident JD Vance medzičasom verejnosť vyzval, aby sa modlila za osoby na palube lietadla.

Či sa do rieky Potomac zrútil aj zmienený vrtuľník, nebolo bezprostredne zrejmé, stanica NBC News to uvádza ako možné. Informuje tiež, že teplota vody v rieke sa pohybuje okolo 1,5 stupňa Celzia, čo je hodnota, pri akej človek upadá do bezvedomia za 15 až 30 minút.

Na letisku Ronalda Reagana zrušili všetky odlety aj prílety, prinajmenšom do 05.00 h miestneho času. Haváriu vyšetruje americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) spoločne s americkým Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB). Úradom na mieste asistuje aj FBI.