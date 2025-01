Ministerstvo vnútra dostalo od ÚVO pokutu pre obstarávanie čistopisov dokladov

Ministerstvo vnútra SR dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) za nákup čistopisov občianskych a vodičských preukazov, osvedčení o evidencii vozidla a cestovných pasov formou rámcovej dohody z roku 2022 pokutu vo výške viac ako 200.000 eur. Zaplatí z nej polovicu. TASR o tom informoval hovorca rezortu Matej Neumann.

„Ministerstvo vnútra sa v zákonnej päťdňovej lehote od doručenia verdiktu rozhodlo ÚVO oznámiť, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s rozhodnutím o porušení zákona, na základe čoho v zmysle zákona správny orgán zníži pokutu o polovicu,“ uviedol Neumann.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) upozornil, že rezort musel v roku 2023 nanovo urgentne riešiť dodávky čistopisov vodičských preukazov a v časovej tiesni riešiť aj vývoj a dodávky nového pasu.

Neumann ubezpečil, že ministerstvo má aktuálne zabezpečené dodávky všetkých čistopisov a pristúpilo k modernizácii infraštruktúry.

Poslanec parlamentu a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, KÚ, Za ľudí) pre TASR reagoval, že rámcovú zmluvu, ktorú rezort za jeho pôsobnosti vysúťažil, následne poverený minister Ľudovít Ódor a minister Šutaj Eštok predlžovali. „Keby nebolo neschopnosti Šutaja Eštoka, podpísal by zmluvy, ktoré mal pripravené ešte z nášho pôsobenia a nemal by problém s čistopismi dokladov. Verejné obstarávanie, ktoré bolo vyhlásené na čistopisy dokladov za našej vlády, bolo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ doplnil Mikulec.