Hlavná hygienička SR: Do dvoch týždňov sa očakáva nárast chrípkových ochorení

DNES - 18:46

Bratislava Správy » Domáce

Do dvoch týždňov sa očakáva nárast chrípkových ochorení, potom by mal prísť pokles. Na utorkovom tlačovom brífingu to uviedla hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.

„Kopírujeme krivku z predchádzajúceho roka, nie sú to žiadne astronomické nárasty,“ priblížila Červeňová. Ako dodala, dôvodom, prečo bude chorobnosť následne klesať, sú aj jarné prázdniny, ktoré v danom období začínajú. To, že čísla nie sú alarmujúco vysoké, Červeňová vysvetlila tým, že občania sa správajú podľa preventívnych opatrení, ktoré im odporúča Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ). „Častejšia hygiena rúk, častejšie vetranie, menej kontaktov v uzavretých priestoroch pri väčšom počte obyvateľov, stravovanie formou zvýšeného podielu ovocia a zeleniny v tomto období,“ ozrejmila. Červeňová pripomenula, že predškolské zariadenia majú povinnosť výkonu tzv. ranného filtra. Znamená to, že učiteľka do triedy nemá prijať dieťa, ktoré javí príznaky akútneho respiračného ochorenia. Vedúca odboru epidemiológie ÚVZ Adriana Mečochová ozrejmila, že pri zvýšenej chorobnosti sa pristupuje aj k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu. „Väčšinou sa to deje, ak je teda už tá chorobnosť prekročená vo výške 20 percent,“ spresnila. Červeňová špecifikovala, že ÚVZ eviduje vo štvrtom kalendárnom týždni už 270 zatvorených predškolských a školských zariadení, pričom predchádzajúci týždeň ich bolo 35. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) vo 4. kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 19,1 percenta. Zvýšila sa chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 38,7 percenta. Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 68.453 akútnych respiračných ochorení. Ako chrípku a CHPO vo 4. kalendárnom týždni nahlásili 12.179 ochorení.