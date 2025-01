Obeťami rannej dopravnej nehody v Žiline boli dvaja spolujazdci

Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. Dvadsaťšesťročný vodič osobného auta spoločne s ďalším spolujazdcom boli prevezení so zraneniami do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina.

Podľa doterajšieho vyšetrovania 26-ročný vodič osobného auta Kia Sportage idúci v smere z Martina do Žiliny z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s oproti idúcim nákladným motorovým vozidlom. „Pri dopravnej nehode utrpeli dvaja spolujazdci z osobného motorového vozidla zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla Kocková.

Ďalší 46-ročný spolujazdec bol prevezený do nemocničného zariadenia. „Vodič osobného auta utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocničného zariadenia, kde bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok,“ doplnila Kocková.

Zranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie utrpel aj 60-ročný vodič nákladného motorového vozidla DAF. „Vodič nákladného auta bol podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s negatívnym výsledkom. Cesta z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov nehody musela byť na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená,“ dodala Kocková.

Podľa hovorkyne žilinskej nemocnice Zuzany Fialovej boli na urgentný príjem privezení traja účastníci dopravnej nehody. „Šofér kamióna bol ošetrený ambulantne, pričom utrpel tržnú ranu na hlave. Dvaja muži z osobného vozidla utrpeli ťažké zranenia a rozsiahle zlomeniny viacerých častí tela. Spolujazdec zo zadnej časti auta utrpel tiež poranenie brušnej dutiny a šofér pneumotorax,“ priblížila Fialová s tým, že obaja pacienti sú v kritickom stave.