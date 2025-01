Polícia zadržala vodiča pod vplyvom drog a so zákazom šoférovať

ĎALŠÍ UNIKAJÚCI VODIČ POD VPLYVOM DROG A SO ZÁKAZOM UŽ DOJAZDIL SVOJOU JAZDOU OHROZIL NIELEN SEBA, ALE AJ ĎALŠIE DVE OSOBY VO VOZIDLE V piatok (24.01.2025) okolo polnoci vykonávali policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na ulici Svornosti, kde spozorovali motorové vozidlo zn. VW, ktoré v tom čase opúšťalo priestory čerpacej stanice vysokou rýchlosťou. Uvedené vozidlo, ktoré zlým technickým stavom upútalo pozornosť hliadky, sa rozhodli zastaviť. Vodič na výzvy polície nereagoval a svojou jazdou plnou porušení pravidiel cestnej premávky, aj v protismernej časti vozovky pokračoval až na ulicu Mierová smer centrum mesta. Vošiel popod nadjazd diaľnice D1, ktorý križuje Mierovú ulicu a s vozidlom vyšiel na chodník, pričom nezvládol riadenie a nabúral pravou prednou časťou vozidla do betónového piliera diaľničného nadjazdu a nefunkčného stĺpu verejného osvetlenia. Po tomto „výkone“ sa dal na útek, no hliadke pohotovostnej motorizovanej jednotky neutiekol. Približne po pár metroch bol vodič zadržaný. Následnou lustráciou bolo zistené, že sa jedná o 45 – ročného Róberta Ch., ktorý má uložený zákaz viesť motorové vozidlá do apríla 2025. Vykonanou dychovou skúškou alkohol zistený nebol. V dôsledku nárazu utrpeli vodič, ako aj jeho dvaja spolujazdci zranenia, ktoré si vyžiadali lekársku pomoc. 45 – ročný Róbert Ch. bol prevezený do nemocnice, kde sa aj dobrovoľne podrobil toxikologickému vyšetreniu, ktorého výsledkom bola pozitivita na amfetamín, metamfetamín a marihuanu. 45 – ročný Róbert Ch., bol vyriešený v tzv. superrýchlom konaní, kde mu po vykonaní všetkých procesných úkonov bolo povereným príslušníkom KDI KR PZ v Bratislave vznesené obvinenie za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.