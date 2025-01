V procese o obnove konania v kauze vraždy Cervanovej čítali záverečné reči

Prokurátor navrhol zamietnuť návrhy odsúdených pre nesplnenie podmienok obnovy konania. Obhajoba opierala svoje návrhy o dôkazy, ktoré sú podľa nich nové. Súd odročil proces na 3. marca.

Navrhovateľ Milan Andrášik sa odvolával na dôkazy, ktoré majú spochybňovať miesto nálezu tela Cervanovej. Tvrdil, že miesto nálezu tela, kde bola Cervanová utopená, je v rozpore s odsudzujúcim rozsudkom federálneho Najvyššieho súdu. Vo svojej záverečnej reči tiež poukázal na to, že ho vtedajšia tajná polícia pod fyzickým aj psychickým násilím donútila k vynútenému priznaniu.

Advokát Allan Böhm žiadal v mene zosnulého Juraja Lachmana povoliť obnovu konania pre dôkaz, podľa ktorého žiadny so študentov nevidel na diskotéke v Mlynskej doline v Bratislave navrhovateľov konania, ktorí mali Cervanovú v ten deň uniesť. Vina odsúdených je podľa neho založená na nezákonne získaných dôkazoch a vynútených výpovediach v prípravnom konaní vtedajšou tajnou políciou pod vedením vyšetrovateľa Eduarda Pálku. Ten mal podľa advokáta používať metódu tzv. preparácie svedkov.

„Vychádzame z dôkazov, ktoré sa našli pred piatimi rokmi v policajnom archíve Ministerstva vnútra Českej republiky v Kaniciach. Našiel sa tam viac-menej kompletný spis, ktorý po sebe zanechal kriminalista a udavač gestapa plk. Pálka, ktorý bol poverený generálom Pješčakom, aby vyšetril za každú cenu kauzu Cervanová, ktorá už vtedy dva roky stála na jednom mieste pri vyšetrovaní v Bratislave. Tieto dôkazy jednoznačne preukazujú, že táto osoba, plk. Pálka, celú kauzu vykonštruoval,“ priblížil médiám Böhm.

Cervanová bola zavraždená v lete 1976. Obvinení boli Milan Andrášik, Miloš Kocúr, Stanislav Dúbravický, František Čerman, Pavel Beďač, Juraj Lachman a Roman Brázda. V septembri 1982 dostali nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní od štyroch do 24 rokov. V roku 1990 však bol na základe sťažnosti federálneho generálneho prokurátora rozsudok Najvyšším súdom zrušený.

Právoplatne rozhodli súdy potom až v roku 2006. Obžalovaní dostali tresty od troch do 15 rokov väzenia. Pre zdravotné problémy bol Roman Brázda vylúčený na samostatné konanie. V roku 2009 odmietol Najvyšší súd SR dovolanie šiestich odsúdených. So sťažnosťami potom neuspeli na Ústavnom súde SR a ani na Európskom súde pre ľudské práva.

Podľa súdov bola Cervanová 9. júla 1976 pred internátom v bratislavskej Mlynskej doline násilne vtiahnutá do auta a odvezená do jedného z domov, kde bola násilím držaná. Odsúdení ju nútili piť alkohol, vyzliekli ju a postupne na nej proti jej vôli vykonali pohlavný styk. Následne sa rozhodli Cervanovú usmrtiť, lebo im hrozila, že ich skutok oznámi. Zviazanú ju v kufri auta previezli do Kráľovej pri Senci k termálnemu jazierku. Tam sa 14. júla 1976 našlo jej telo.