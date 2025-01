V chrípkovom období sa odporúča zvýšený prísun vitamínov

„Treba nahradiť v jedálnom lístku niektoré jedlá čerstvo zeleninou, čerstvým ovocím, skôr ich uprednostniť pred tými tepelne upravovanými,“ ozrejmila Červeňová. Dodala, že ľudia by mali siahnuť po zelenine a ovocí, ktoré je aktuálne dostupné v našich zemepisných šírkach, ako kyslá kapusta, jablká či mrkva.

Podľa Červeňovej by sa základným hygienickým návykom pri respiračných ochoreniach mali učiť už malé deti. „V prvom rade utieranie si nošteka do jednorazových vreckoviek, poprípade kýchanie do lakťovej jamky,“ podotkla.

Podľa hlavnej hygieničky je v tomto ročnom období nárast chrípkových ochorení očakávaný. Špecifikovala, že momentálne v populácii najviac cirkulujú chrípkové vírusy typu A a potom typu B. „V prípade vzniku lokálnych epidémií dôjde k zatváraniu predškolských a školských zariadení, či už na základe zváženia právomoci riaditeľa školy, poprípade rozhodnutia regionálneho hygienika,“ poznamenala.