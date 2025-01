Richter: Opozícia hodila "biely uterák do ringu"

Opozícia hodila "biely uterák do ringu" a odstúpila od ďalšieho rokovania. Zľakla sa, o čom by sa mohlo na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR diskutovať. Na tlačovej konferencii to uviedli koaliční poslanci Ján Richter a Tibor Gašpar (obaja Smer-SD).

„Počuli veľmi veľa nových informácií v tých utajovaných správach, ktoré boli predmetom rokovania. Osobne som presvedčený, že minimálne sa chcú nad tým zamyslieť, minimálne to chcú nejako prehodnotiť, alebo sa jednoducho natoľko naplašili, že pokladali za vhodné túto schôdzu ukončiť," skonštatoval Richter. Utorková schôdza, ktorú iniciovala opozícia, je súčasťou širšieho konania, ktoré má viesť k destabilizovaniu Slovenska, povedal Gašpar. Utajovaná správa, ktorú v pléne predniesol premiér Robert Fico (Smer-SD), bola podľa neho o atentáte, hybridných hrozbách a kybernetických útokoch na kritickú infraštruktúru Slovenska či informáciách, týkajúcich sa politického extrémizmu. Gašpar tvrdí, že Smer-SD sa pripravoval na štandardný priebeh schôdze a poslanci boli riadne zapísaní do rozpravy. „O tom, že sa zmení režim schôdze, sme sa dozvedeli potom, čo vystúpil pán premiér a povedal, že chce uviesť aj skutočnosti, ktoré sú chránené stupňom utajenia a požiadal predsedu parlamentu, aby zariadil režim pre prácu s utajovanými skutočnosťami," podotkol. Iniciátorom utajenej schôdze je podľa Gašpara premiér, ktorý považoval za nutné oznámiť utajované informácie aj poslancom NR SR. Parlament v utorok ukončil mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. O návrhu ani nehlasoval. Podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD) ukončil schôdzu vzhľadom na to, že navrhovatelia zobrali návrh späť. Opozícia už avizuje, že chce zozbierať podpisy na zvolanie ďalšej schôdze na odvolanie vlády. Mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra sa začala v utorok ráno. Po vystúpení lídra PS Michala Šimečku a Fica pokračovala v utajenom režime, pretože o to žiadal premiér. Následne na neverejnej schôdzi predložil správu obsahujúcu utajované skutočnosti. Malo ísť o informácie týkajúce sa destabilizácie krajiny. Opozícia priebeh rokovania kritizovala. Chcela, aby parlament riadne verejne rokoval o jej návrhu a zlyhaniach vlády.