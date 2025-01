Nové zistenia zo Spišskej Starej Vsi: Útočník sa mal už predtým vyhrážať

Polícia konanie žiaka vyhodnotila ako šikanu, nie trestný čin. Po utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý bol v utajenom režime, to uviedol riaditeľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Branislav Zurian.

Polícia ponúkala svoju prítomnosť v škole

Polícia podľa Zuriana ponúkla škole, že bude v deň plánovaného preskúšania žiaka, teda v deň útoku, v škole prítomná. Vedenie s tým nesúhlasilo. „Povedali, že by to bolo kontraproduktívne a požiadali o to, aby bola polícia nablízku, keď bola komisionálna skúška,“ priblížil Zurian s tým, že to, že polícia nablízku nebola, je predmetom vyšetrovania ÚIS.

Viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič potvrdil, že vzrástol počet hlásení o žiakoch, ktorí sa mali takýmto útokom inšpirovať. „Každému prípadu venujeme patričnú pozornosť a riešime všetky tieto veci,“ objasnil Polakovič.

Mikulec: Útok na Zamagurí sa javí ako podcenenie situácie policajtmi

Minulotýždňový útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa javí ako podcenenie situácie konkrétnymi policajtmi. Po utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý bol v utajenom režime, to uviedol poslanec parlamentu a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, KÚ, Za ľudí).

Podľa Mikulca treba na prevenciu obdobných útokov prijať viacero opatrení. „Nemôže to byť len nejaký kamerový systém, detektor kovov či preventisti na školách. Tak ako bola tá otázka položená, toto je celospoločenský problém. Takže tu sa treba zamyslieť aj nad tým, v akom zmysle tu zohráva úlohu výchova rodičov či škola samotná,“ ozrejmil Mikulec.

Mikulec však potvrdil, že na utorkovom výbore avizovali predstavenie konkrétnych systémových opatrení, a to v krátkej budúcnosti.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Navrhla väzobné stíhanie, s návrhom sa stotožnil aj prokurátor. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vzal obvineného študenta do väzby.

ÚIS vedie v súvislosti s daným prípadom trestné stíhanie pre trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom.