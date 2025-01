Majdan na Slovensku? Fico prezradil viac o tajnej správe SIS

Opozícia pripravuje majdan a bude sa snažiť vyvolať predčasné voľby. V rámci tlačového brífingu po stretnutí s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom to uviedol slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD).

Poukázal na obsah správy Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú v dôvernom režime predložili v utorok poslancom Národnej rady SR na mimoriadnej schôdzi parlamentu k odvolávaniu vlády. „Nemôžem prezrádzať obsah správy, ale môžem s plnou vážnosťou povedať, že opozícia sa pripravuje na majdan, že sa chystá brániť výkon vládnej moci, že to bude kooperovať so zahraničím,“ uviedol premiér, podľa ktorého si opozícia zrejme nevšimla, že sa „výrazne zmenili pomery vo svete“. Myslí si, že opozícia sa pokúsi vyvolať predčasné voľby. „Na základe určitej udalosti, napríklad ak by bezpečnostné zložky zaujali pozície pri nejakých protestných aktivitách, ktoré by porušovali zákony,“ upozornil Fico.

Mimoriadna schôdza o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde v utorok pokračovala v utajenom režime, pretože premiér na nej predložil správu obsahujúcu utajované skutočnosti. SIS) následne informovala, že získala „závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR.“ Udelila súhlas na informovanie poslancov.

Opoziční poslanci označili správu za absurdnú, obsahujúcu bludy a informácie, ktoré sa dajú ľahko nájsť na webe či sociálnych sieťach.