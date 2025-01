Trumpovi blahoželal Zelenskyj aj Netanjahu. Toto mu odkázali lídri

Generálny tajomník NATO Mark Rutte privítal Trumpov návrat do Bieleho domu a povedal, že jeho vláda "urýchli výdavky na obranu a výrobu" v Severoatlantickej aliancii. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že EÚ sa teší na úzku spoluprácu s Trumpovou administratívou pri riešení globálnych výziev. Na "aktívnu a vzájomne prospešnú spoluprácu" sa podľa vlastných slov teší aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a účtov na sociálnej sieti X.

„Naše spoločnosti môžu spoločne dosiahnuť väčšiu prosperitu a posilniť svoju spoločnú bezpečnosť,“ napísala Leyenová na X.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.



Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025

Šéf NATO zagratuloval Trumpovi a jeho viceprezidentovi J.D Vanceovi taktiež na sieti X. „Spolu môžeme dosiahnuť mier prostredníctvom sily - prostredníctvom NATO,“ uviedol Rutte.

Britský kráľ Karol III. podľa Buckinghamského paláca poslal Trumpovi osobné blahoželanie, v ktorom poukázal na osobitný vzťah medzi Britániou a USA.

„USA sú našim najbližším spojencom a cieľom našej politiky je vždy dobré transatlantický vzťah,“ odkázal nemecký kancelár Scholz v gratulácii na sieti X.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo videu adresovanom Trumpovi poukázal na izraelsko-americké spojenectvo a odkázal, že „najlepšie dni“ spojenectva ešte len prídu. „Verím, že ďalšou spoločnou prácou pozdvihneme spojenectvo USA a Izraela na ešte vyššiu úroveň,“ uviedol Netanjahu. Premiér vyhlásil, že spoločne s Trumpom „dovŕšia porážku iránskej teroristickej osi a nastolia novú éru mieru a prosperity pre náš región“.

Congratulations President Trump!



Sara and I send our warmest wishes to you, Melania and the American people on your second inauguration as President of the United States. @realDonaldTrump pic.twitter.com/AMlTQFRMMP — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 20, 2025

Ukrajinský prezident Zelenskyj na X označil Trumpa za „rozhodného“ a jeho politika „mier prostredníctvom sily“ podľa Zelenského „poskytuje príležitosť posilniť americké vedenie a dosiahnuť dlhodobý a spravodlivý mier, ktorý je najhlavnejšou prioritou“.

Na spoluprácu s novou americkou administratívou sa vo svojom gratulačnom posolstve zameral aj indický premiér Narénda Módí, ktorý Trumpa označil za „drahého priateľa“. Podľa Módího bude spolupráca USA a Indie prospešná pre obe krajiny a teší sa aj „na vytvorenie lepšej budúcnosti pre svet“.

Kanadský premiér Justin Trudeau taktiež vyzdvihol vzájomnú spoluprácu a uviedol, že Kanada a Spojené štáty majú „najúspešnejšie hospodárske partnerstvo na svete“.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.



President Trump is always decisive, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová zapriala Američanom všetko najlepšie na začiatku novej kapitoly. „Európa je pripravená spolupracovať ako priatelia a partneri na utváraní sveta stability, príležitostí a nádeje,“ uviedla.

Republikán Donald Trump v rotunde amerického Kapitolu v pondelok napoludnie miestneho času (18.00 h SEČ) zložil slávnostnú prísahu na svoje druhé funkčné obdobie a stal sa tak 47. prezidentom Spojených štátov.