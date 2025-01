Trump chystá nové dekréty, dotknú sa migrácie aj rodovej identity

Trump tiež v rámci boja proti nelegálnej imigrácii označí venezuelský zločinecký gang za "globálnych teroristov". Novými dekrétmi sa zameria aj na programy rozmanitosti a politiky týkajúce sa rodovej identity. Oznámila to v pondelok jedna z predstaviteliek novej administratívy, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

V poradí 47. prezident USA, ktorého inaugurovali v pondelok, chce svoje druhé funkčné obdobie začať podpísaním série prezidentských dekrétov, ktorých cieľom je drasticky znížiť počet migrantov prichádzajúcich do krajiny.

„Vyhlásime stav núdze na hraniciach,“ uviedla zástupkyňa tlačového hovorcu Bieleho domu Anna Kellyová. „Výkonný dekrét nariaďuje armáde, aby uprednostnila naše hranice a územnú celistvosť,“ pokračovala Kellyová.

Trump taktiež plánuje ukončiť stáročnú prax automatického udeľovania občianstva každému, kto sa narodí v USA.

„Ukončíme azyl....a vytvoríme okamžitý proces vyhostenia bez možnosti azylu. Potom sa chystáme ukončiť právo na občianstvo pri narodení,“ dodala predstaviteľka novej americkej vlády.

Ústava USA zakotvuje právo na občianstvo od narodenia, pričom každému, kto sa narodí na území USA, zaručuje právo na americký pas, píše AFP.

Podľa Kellyovej prijme Trump opatrenia, ktoré „objasnia“ 14. dodatok ústavy, teda článok týkajúci sa práva na občianstvo. „Federálna vláda neuzná automatické právo na občianstvo pre deti nelegálnych cudzincov narodených v Spojených štátoch,“ povedala.

Dekrétmi zameranými na programy rozmanitosti a politiky týkajúce sa rodovej identity chce Trump podľa AFP rýchlo splniť sľuby z predvolebnej kampane o odstránení tzv. woke kultúry.

Trump plánuje nariadiť vláde, aby uznávala len dve biologické pohlavia určené pri narodení - mužské a ženské a ukončila federálne programy rozmanitosti.

