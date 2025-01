Ústavný súd SR konštatoval porušenie práv unesenej študentky Sone

Generálnej prokuratúre (GP) SR nariadil, aby vo veci znova konala. Súd tak vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Pre TASR to potvrdil právny zástupca študentky Ondrej Urban, upozornil na to portál tvnoviny.sk.

Ústavný súd skonštatoval porušenie základného práva na inú právnu ochranu. „Boli nám priznané náhrada trov konania a primerané finančné zadosťučinenie klientke,“ priblížil právny zástupca.

Spresnil, že v sťažnosti namietali pôvodný znalecký posudok. Podľa jeho slov by mal byť vyhotovený ďalší a skutok má byť dokazovaný nanovo. Ústavný súd tiež podľa slov advokáta upozornil, že GP dostatočne nezdôvodnila, prečo obvineného považovala za nepríčetného počas celého skutku. Myslí si, že teraz je priestor, aby generálna prokuratúra sama zrušila uznesenie o zastavení trestného stíhania, čím by sa vec naspäť oživila.

Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd vzal obvineného do väzby.

Koncom apríla zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho duševnú chorobu. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v júli informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného. V decembri 2024 Mestský súd Bratislava I povolil obnovu konania. Prípad vrátil do prípravného konania a zároveň rozhodol o vzatí Iva P. do väzby.

Obvinený aj prokurátorka podali voči rozhodnutiu prvostupňového súdu o povolení obnovy konania sťažnosť. Nimi sa bude zaoberať Krajský súd v Bratislave, na ktorý bola trestná vec predložená vo štvrtok (16. 1.). „Príslušný senát teda po dôkladnom oboznámení sa so spisovým materiálom zvolí ďalší procesný postup vo veci,“ ozrejmil pre TASR hovorca bratislavského krajského súdu Pavol Adamčiak.