Od vraždy dvoch košických policajtov uplynulo 30 rokov

Dvojicu zavraždili 20. januára 1995 vo výkone služby na Adlerovej ulici. Vtedy 26-ročný seržant Nistor a 27-ročný seržant Palacký boli súčasťou preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na predchádzanie bytovým krádežiam.

Pred obytným domom na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach stretli dvoch mužov bieloruskej národnosti, z ktorých sa jeden zdržiaval na území Slovenska nelegálne. Vyzvali ich, aby sa legitimovali. Chceli vedieť, u koho boli, a tak ich požiadali, aby im ukázali aj konkrétny byt. „Jeden z mužov vytiahol pištoľ a šesťkrát strelil do Palackého, ktorý bol na mieste mŕtvy. Nistor, v snahe zabrániť útoku páchateľa, bol zasiahnutý jednou strelou do brucha a následne ho páchateľ usmrtil ranou do tyla,“ pripomenula Ivanová s tým, že obaja policajti boli ministrom vnútra menovaní do hodnosti inšpektorov in memoriam.

Košická polícia si vraždu svojich kolegov pripomína každoročne položením kvetov k pamätnej tabuli aj na ich hroby.