Zuzana Čaputová: Andrej Danko by sa mal venovať skutočným problémom Slovenska

Uviedla to bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá reagovala na výzvu SNS, aby zverejnila príjem za svoju činnosť na americkej Stanfordovej univerzite.

Vyjadrila sa tak i k upozorneniu národniarov, že ak svoje príjmy nezverejní, SNS navrhne novelu zákona, ktorá by zaviazala všetkých s doživotnou rentou od štátu podávať každoročne daňové priznania. „Majetkové priznanie do zákona netreba zavádzať, aj tento rok je to moja zákonná povinnosť, i keď už nie som ústavný činiteľ,“ poznamenala exprezidentka.

SNS v sobotu vyzvala Čaputovú, aby zverejnila svoje príjmy za činnosť na prestížnej americkej univerzite. Má sa tak vyhnúť „všetkým podozreniam, súvisiacim s účelovosťou jej pobytu v USA“.