SaS vyzvala premiéra, aby oficiálne potvrdil stanovisko Tibora Gašpara

„Z reakcie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru sme však ostali šokovaní. Tibor Gašpar totiž pripustil, že by Slovensko mohlo vystúpiť z EÚ. Vyzývame stranu Smer a premiéra Roberta Fica, aby sa k týmto slovám oficiálne prihlásili, respektíve ich dementovali,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling a vyzval všetky parlamentné strany, aby zaujali stanovisko k predstavenej zmene ústavy.

Podpredseda NR SR Tibor Gašpar komentoval v spravodajstve STVR návrh opozičnej SaS zakotviť do ústavy členstvo SR v EÚ a NATO. Pripomenul, že SR vstúpilo do oboch spoločenstiev na základe referenda a takým istým pravidlom by sa malo riadiť aj prípadné vystúpenie, ktoré označil za krajné riešenie.

Zároveň uviedol, že Smer-SD nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO. „Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. Preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ povedal Gašpar.

Opozičná SaS chce, aby sa do Ústavy SR zakotvilo členstvo Slovenskej republiky v EÚ a NATO. Zmenu chcú poslanci NR SR za SaS presadiť cez návrh ústavného zákona, ktorým by sa menila ústava. O návrhu by mala NR SR rokovať na februárovej schôdzi.