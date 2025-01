KDH: Vyjadrenia Tibora Gašpara sú dôkazom rozpadu vládnej koalície

Poukazuje pritom na to, že takéto vyjadrenie je v priamom rozpore s Programovým vyhlásením vlády a aj s postojom prezidenta SR.

„EÚ a NATO považujeme za záruku ochrany bezpečnosti a ekonomických istôt pre našich občanov, našej štátnosti a nedotknuteľnosti našich hraníc,“ tlmočilo postoj hnutia jeho komunikačné oddelenie. Kresťanskí demokrati mienia, že Gašparove výroky sú zároveň manévrom strany Smer - SD na zakrytie „zbabraného konsolidačného balíčka“.

Gašpar v spravodajstve STVR komentoval návrh opozičnej SaS zakotviť do ústavy členstvo SR v EÚ a NATO. Podpredseda parlamentu pripomenul, že SR vstúpilo do oboch spoločenstiev na základe referenda a takým istým pravidlo by sa malo riadiť aj prípadné vystúpenie, ktoré označil za krajné riešenie.

Zároveň uviedol, že Smer-SD nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO. „Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. Preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ povedal Gašpar.