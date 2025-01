Trump chce návrat zlatej éry Hollywoodu, vybral si na to trojicu hercov

Zvolený americký prezident Donald Trump vo štvrtok oficiálne oznámil, že hercov Sylvestera Stallonea, Jona Voighta a Mela Gibsona vymenoval za svojich osobitných veľvyslancov pre Hollywood. Tieto nominácie majú za cieľ vrátiť americký filmový priemysel na výslnie. Vyplýva to zo správy, ktorú Trump zverejnil na sociálnej sieti Truth Social.

Trump napísal, že títo herci budú jeho „očami a ušami“ v odvetví, v ktorom dominujú skôr demokrati.

„Cieľom je urobiť z Hollywoodu, ktorý za štyri roky v porovnaní so zahraničím veľa stratil, MIESTO VÄČŠIE, LEPŠIE, SILNEJŠIE AKO KEDYKOĽVEK DOTERAZ,“ napísal Trump podľa agentúry AP.

Trump naznačil, že títo traja herci, ktorí majú na konte desať nominácií na Oscara a boli im udelené tri tieto prestížne ceny, budú mať za úlohu informovať ho o dianí v Hollywoode. „Urobím všetko, čo mi navrhnú,“ deklaroval Trump s tým, že jeho cieľom je vrátiť zlatý vek Hollywoodu.

BREAKING: Trump just appointed Jon Voight, Mel Gibson, and Sylvester Stallone, to be Special Ambassadors to Hollywood, California. pic.twitter.com/Cx3WFHQqUJ