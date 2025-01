Zelenskyj: Európa bez ukrajinskej armády nemá proti Rusku žiadnu šancu

Ak Ukrajina nebude v NATO, môže to podľa jeho slov ohroziť aj hranice Poľska, informuje TASR podľa agentúry PAP a magazínu Politico.

Krutejšie ako Európania

Rusko má podľa Zelenského „viac zbraní, viac ľudí a je krutejšie ako Európania“. „Európa bohužiaľ dnes bez ukrajinskej armády nemá proti Rusku žiadnu šancu. (Ruský prezident Vladimir) Putin to vie a hovorí to svojmu okoliu,“ uviedol. V stredu vo Varšave rokoval s premiérom Donaldom Tuskom i prezidentom Andrzejom Dudom.

Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 podľa oficiálnych údajov Ukrajiny prišlo o život najmenej 43.000 ukrajinských vojakov a 370.000 utrpelo zranenia. Na ruskej strane je podľa Politico hlásených 600.000 mŕtvych a zranených. Tieto informácie sa nedajú nezávisle overiť.

Zelenskyj je podľa svojich slov absolútne presvedčený, že ak Ukrajina nebude schopná ubrániť sa pred ruskou agresiou, Rusko pod vedením Putina bude pokračovať v dobýjaní a zameria sa aj na ďalšie krajiny.

„Oni (Západ) nechcú uznať jednu pravdu o Rusoch: Pôjdu ďalej. Bodka. Toto jediné vyhlásenie obsahuje odpoveď na všetky otázky, pretože ak viete s istotou, že Rusi pôjdu ďalej... Prečo čo najviac neposilniť Ukrajinu, nezvýšiť výrobu doma, pre svoje ozbrojené sily?“ pýtal sa Zelenskyj.

Po Ukrajine môže prísť na rad Poľsko, tvrdí Zelenskyj

Kandidát na poľského prezidenta Karol Nawrocki, ktorého podporuje bývalá vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), v stredu zopakoval, že si nevie predstaviť Ukrajinu v NATO a EÚ, kým sa nevyriešia všetky historické otázky podstatné pre Poľsko vrátane exhumácie obetí takzvaného volyňského masakru.

Ukrajinský líder na vyjadrenia poľského kandidáta reagoval, že ak spojenci Kyjev nevnímajú ako budúceho člena NATO, „potom by mal pán Nawrocki začať s výcvikom, pretože on a jeho krajania možno budú musieť vziať do rúk zbrane na obranu svojej vlasti“.

„Ak Ukrajina nikam nepatrí, potom existuje vysoké riziko, že hneď po Ukrajine bude Rusko na poľských hraniciach,“ dodal Zelenskyj.