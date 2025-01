Britský premiér Starmer pricestoval do Kyjeva, chce vyjadriť podporu Ukrajine

Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpíšu v Kyjeve dohodu o „100-ročnom partnerstve“, ktorá má zahŕňať spoluprácu vo viacerých oblastiach vrátane obrany, vedy, energetiky a obchodu, spresnil úrad britského premiéra.

Starmerova neohlásená návšteva je jeho prvou cestou na Ukrajinu od nástupu do funkcie v júli minulého roka. Krajinu navštívil aj v roku 2023, keď bol lídrom opozície. Odkedy sa stal premiérom, dvakrát rokoval so Zelenským v Londýne.

Keir Starmer has made his first trip to #Kyiv as UK prime minister and will hold talks today with @ZelenskyyUa, with a joint press conference. PM's visit comes at a critical time for Ukraine, as Trump returns to the White House and Russians advance https://t.co/pVVTjoEFq3