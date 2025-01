Fico: Prezident urobil chybu, ak rešpektuje nepodanie ruky od študenta

Reagoval tak na pondelkové (13. 1.) oceňovanie v Prezidentskom paláci. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že pri tejto udalosti nie je čo rešpektovať.

Premiér spomenul, čo by urobil on, keby jeho minister školstva zorganizoval podobné podujatie a jeden z ocenených študentov by mu nepodal ruku. „Po prvé, spýtal by som sa ho, či mal detskú izbu. Po druhé, čo ho naučili jeho rodičia. A po tretie, zobral by som mu ocenenie a poslal pred všetkými médiami tam, kam patrí. A na záver by som sa ministrovi školstva poďakoval za spoluprácu,“ podotkol.

KRÁTKA ESEJ NA NESKORŠÍ VEČER Keby som bol na mieste prezidenta... Pamätám si, ako ma protislovenské médiá... Utorok 14. januára 2025

Pellegrini sa vyjadril, že gesto študenta rešpektuje, pričom išlo podľa neho o individuálny akt mladého chlapca. Mrzí ho však, že tým zatienil udalosť, ktorá si mala uctiť slovenských špičkových žiakov a pedagógov. Ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) situácia ľudsky mrzí.