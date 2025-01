Zástupcovia všeobecných lekárov sa stretli so Šaškom

Hovorili o viacerých témach, pričom prioritou bola elektronizácia slovenského zdravotníctva. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková.

„Na pozvanie ministra zdravotníctva sa na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zišli 13. 1. 2025 zástupcovia oboch odborných spoločností všeobecných lekárov pre dospelých. Rokovania sa zúčastnil minister zdravotníctva Kamil Šaško a obaja štátni tajomníci MZ SR Ladislav Slobodník a Michal Štofko, zástupcovia jednotlivých Sekcií MZ SR a Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI),“ uviedla Palušková.

Ozrejmila, že témou rokovania bolo nastavenie a prediskutovanie hlavných odborných tém, ktoré majú byť riešené na MZ SR v súvislosti s prácou všeobecných lekárov. Hlavnou témou podľa jej slov bola elektronizácia slovenského zdravotníctva so zameraním na bezpečnosť pacienta aj ošetrujúceho lekára.

„Treba jasne povedať, že povinnosť pripojiť sa do elektronického zdravotníctva platí pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už od 1. januára 2018,“ podotkla Palušková. Upozornila, že aktuálne je do elektronického zdravotníctva prihlásených len približne 70 percent poskytovateľov. „Lekári tak nevidia prepúšťacie správy svojich pacientov z nemocníc či nemocniční lekári výsledky vyšetrení z ambulancií a často ani to, kde sa pacient pohyboval a kto a kedy ho vyšetril,“ vysvetlila.

SVLS na stretnutí požiadala ministra, aby rezort nastavil systém pripojenia ambulancií a nemocníc do elektronického zdravotníctva tak, aby bolo reálne vymožiteľné. „Prvoradá je bezpečnosť pacienta a lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak lekár nevie, kde a kedy bol pacient ošetrený, kto mu aké lieky ordinoval a predpísal, aké boli výsledky jeho laboratórnych vyšetrení, nemožno takýto stav považovať za správny,“ uviedla Palušková. Ministerstvo podľa jej slov deklarovalo, že bude situáciu riešiť.