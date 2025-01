Pláže v Sydney opäť zaplavili záhadné gule

Medzi uzavretými sú aj turistami vyhľadávané pláže v štvrtiach Manly a Dee Why, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr DPA a AFP.

Miestne úrady uviedli, že na gule ich upozornil Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) štátu Nový Južný Wales, ktorému pomáhajú pri odoberaní vzoriek.

Sydney has closed nine beaches, including Manly Beach, due to mysterious ball-shaped debris washing ashore.



The Northern Beaches Council is working with the Environment Protection Agency to test and remove the debris, which is mostly marble-sized.