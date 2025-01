Kalifornia sa opäť pripravuje na silný vietor; obáva sa rozšírenia požiarov

„Bude stáť desiatky miliárd dolárov, aby sa (mesto) Los Angeles stalo znova tým, čím bolo,“ povedal odchádzajúci prezident v čase, keď sa metropolitná oblasť Los Angeles pripravuje na návrat silných vetrov, ktoré by mohli opäť rozdúchať plamene požiarov.

Po krátkom oddychu bude totiž južná Kalifornia najbližšie dva dni opäť čeliť nebezpečným vetrom. Úrady sa obávajú, že tieto vetry by mohli rozšíriť ešte zúriace požiare a vyvolať nové.

Hasiči strávili pondelok vytváraním ochranných línií okolo požiarov Eaton a Palisades a dokončovaním príprav pred veternou smršťou, ktorá by mala zasiahnuť celý región vrátane okresu Ventura, údolia San Fernando a časti Los Angeles a údolia San Gabriel a priniesť poryvy silného vetra.

vďaka zmierneniu vetra sa za posledných pár dní vďaka nasadeniu lietadiel podarilo zastaviť šírenie požiaru Palisades, takže sa nerozšíril do oblastí Brentwood a Encino. Úrady dúfajú, že v utorok bude možné opäť nasadiť do hasenia požiarov lietadlá. Nie je však jasné, do akej miery to podmienky dovolia.

Lesné požiare v oblasti Los Angeles si doteraz vyžiadali najmenej 24 obetí na životoch.