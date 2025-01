Tragická nehoda: Pri čelnej zrážke zahynula vodička osobného auta

V pondelok (13. 1.) vo večerných hodinách došlo na ceste I/18 medzi Partizánskou Ľupčou a Ľubeľou (okr. Liptovský Mikuláš) k dopravnej nehode, pri ktorej zahynula 51-ročná vodička osobného auta. Info.sk o tom informovala žilinská krajská polícia.

Ako uviedla hovorkyňa Daniela Kocková, pri nehode do seba čelne narazili dva osobné autá, v druhom z nich sedel 26-ročný vodič, ktorého so zraneniami previezli do nemocnice. Na zistenie alkoholu v krvi uňho polícia nariadila odber.

Presné príčiny nehody polícia vyšetruje, na miesto prizvali aj znalca z odboru dopravy.

"Cesta z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov nehody, musela byť na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená," informuje polícia. "Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala hovorkyňa.

Polícia žiada o dodržiavanie predpisov

Polícia v tejto súvislosti žiada účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy.