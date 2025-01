Spišiak: Návrh zákona, ktorým by sa mali založiť žandári, pridáva k chaosu

Policajný zbor sa rozpadá, no minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa dohodli, že to, čo Slovensko potrebuje je nový bezpečnostný zbor. V reakcii na predloženie zákona do pripomienkového konania to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý prezident Policajného zboru Jaroslav Spišiak (PS).

„Takýto systém potrebuje jasne definované kompetencie aktérov, riadiace právomoci, ale napríklad aj princípy geografického prideľovania príslušníkov. V návrhu však nie je ani zmienka o plánovaní výkonu týchto príslušníkov, či o systéme reakcie na okamžité bezpečnostné potreby,“ vyhlásil Spišiak.

Poslankyňa NR SR Jana Hanuliaková (PS) poukázala na to, že mestské a obecné polície stále nemajú dostatočné kompetencie, ktoré podľa nej potrebujú na riešenie lokálnej kriminality. Poslankyňa NR SR Dana Kleinert (PS) dodala, že väčšina samospráv na Slovensku nedokáže obecné polície zafinancovať.

„Samosprávy majú problém prilákať nových príslušníkov mestských a obecných polícií, rovnako chýba komplexné riešenie ich postavenia. Ak má vláda dodatočné financie na príspevky pre žandárov, ktorí budú kontrolovať verejný poriadok, mohla tieto zdroje poskytnúť samosprávam na spolufinancovanie lokálnych polícií, ktoré už sú na tento účel určené,“ dodala Kleinert.

Spolupracovník Progresívneho Slovenska v oblasti obrany a bývalý diplomat Peter Bátor si myslí, že vláda tuneluje rozpočet na obranu štátu nezmyselnými nápadmi. Súhlasí, že vznik žandárov spôsobí chaos.

Ministerstvo obrany predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti a viaceré návrhy noviel zákonov, ktoré upravia fungovanie časti ozbrojených síl. Aktívne zálohy nahradia Národné obranné sily, ktoré budú otvorené viacerým skupinám občanov. Zákon zriadi aj Žandársky zbor, ktorý by mohol pomáhať Policajnému zboru pri udržiavaní verejného poriadku. Tvorený by bol vojakmi, policajtmi alebo bývalými policajtmi.