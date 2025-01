Kuffa: Ministerstvo životného prostredia povolilo odlov 36 bobrov, ochranári to kritizujú

Kuffa to potvrdil vo videu na sociálnej sieti. Krok ministerstva kritizuje ochranárska iniciatíva My sme les. Argumentuje, že bobor je prospešný a svojou činnosťou zadržiava vodu v krajine, čím územie chráni pred následkami zmeny klímy.

„Do úvahy pripadalo aj napríklad položenie kari sietí, ktoré ešte navrhovalo bývalé vedenie štátnej ochrany prírody,“ uviedol Kuffa. Ich cenu podľa štátneho tajomníka prerátal Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). „Tie náklady sa pohybovali niekde na úrovni 350 miliónov eur, keďže ide o desiatky kilometrov vodných tokov a veľkú plochu hrádzí,“ dodal. Ako objasnil, rezort oslovil aj zoologické záhrady, ktoré o bobry neprejavili záujem. Ministerstvo tak vydalo rozhodnutie, že na východe Slovenska, v odštepnom závode Trebišov, môže SVP usmrtiť 36 jedincov.

Ochranári upozornili, že zabíjanie bobra je v rozpore s jeho významom pre vodozádržnú schopnosť krajiny aj s biodiverzitou. „Bobor bol u nás približne pred 150 rokmi vyhubený a len v posledných desaťročiach sa postupne vracia. Napríklad vo Veľkej Británii ho musia do prírody prácne navracať. V mnohých krajinách Európy a Severnej Ameriky oceňujú, že sa bobor vracia a pomáha im úplne zadarmo čeliť suchám, prívalovým zrážkam, zlepšuje kvalitu vody, zabraňuje erózii pôdy, ochladzuje prostredie a navracia život do krajiny,“ vysvetlil Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les. Marek Kuchta z iniciatívy dodal, že si od rezortu životného prostredia vyžiadali kompletné rozhodnutie a informácie a zvažujú ďalšie kroky.