Fico poslal Zelenskému otvorený list, pozýva ho na Slovensko

OTVORENÝ LIST PREZIDENTOVI V. ZELENSKÉMU Vážený pán prezident Volodymyr Zelensky, Vaše rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším odberateľom spôsobuje samotnej Ukrajine, Slovensku a osobitne Európskej únii rozsiahle škody. Vyvoláva rozmanité reakcie, čo neprispieva ani bilaterálnym ani multilaterálnym vzťahom. Nemám v úmysle reagovať na Vaše vyjadrenie z nedele 12. januára 2025, pretože nemienim ďalej eskalovať napätie. Chcem sa plne sústrediť na riešenie situácie súvisiacej zo zastavením tranzitu plynu. Ako predseda vlády Slovenskej republiky mám vo viacerých oblastiach rozdielne názory ako prezentujete Vy. Predovšetkým neverím v stratégiu, že pokračovanie vzájomného krviprelievania vo vojne na Ukrajine vedie k posilneniu pozícií Ukrajiny v prípadných mierových rokovaniach. Pri všetkých svojich zahraničných cestách zdôrazňujem potrebu okamžitého ukončenia bojov, podporujem existujúce mierové plány a navrhujem, aby sa mierové rokovania na akejkoľvek úrovni konali aj na Slovensku. Iný názor mám aj na Vaše rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez územie Ukrajiny. Môj postoj nie je v Európe osamotený. Ak aj neberiem za úplne rozhodujúce to, že Slovenská republika stráca ročne zastavením tranzitu plynu okolo 500 mil. Eur, najrozhodujúcejší je vplyv Vášho rozhodnutia na konkurencieschopnosť Európskej únie, organizácie, o členstvo v ktorej sa uchádzate. V tomto duchu som rokoval aj s príslušným členom Európskej komisie - komisárom pre energetiku D. Jørgensenom a jeho tímom. Rozhodnutia prijaté na tomto stretnutí potvrdzujú vážnosť situácie a z tohto dôvodu vyslovujem apel, aby sa ukrajinská strana aktívne zúčastnila na ďalších rokovaniach a práci osobitnej pracovnej skupiny vytvorenej na tento účel. Vážený pán prezident, Slovenská republika preukázala a preukazuje veľkú mieru solidarity s Vašimi občanmi žijúcimi na Ukrajine alebo na území Slovenska. Dobré výsledky prinášajú aj spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny. Rád by som nadviazal na konštruktívny a na vzájomnej úcte založený dialóg s predsedom vlády Ukrajiny D. Šmyhaľom. Preto mi dovoľte, aby som Vás ako najvyšší predstaviteľ slovenskej exekutívy pozval na rokovanie, pokiaľ možno v čo najbližšom období pri plnom pochopení vážnosti Vašej pracovnej agendy. Stretnutie sa môže uskutočniť na území Slovenskej republiky v blízkosti štátnych hraníc medzi Slovenskom a Ukrajinou. Je priam symbolické, že na dopravu na slovenské územie by ste mohli využiť priame vlakové spojenie z Kyjeva do Košíc, ktoré je výsledkom spoločného úsilia našich vlád. Takéto stretnutie vytvorí dobré predpoklady na otvorený rozhovor o dodávkach plynu na Slovensko a do iných krajín cez územie Ukrajiny, o možných technických riešeniach berúc na zreteľ ukončenie platnosti zmluvy medzi príslušnou ukrajinskou a ruskou spoločnosťou k 31. decembru 2024, o vplyve zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na klesajúcu konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a o vývoji bilaterálnych slovensko – ukrajinských vzťahov. S úctou Robert Fico Predseda vlády Slovenskej republiky