Poisťovňa varuje pred falošným liekom: Tomuto neverte!

Zdravotná poisťovňa Union na svojom webe upozorňuje na príspevok s falošným obsahom, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Ide o video s novým liekom na liečbu vysokého tlaku, ktorý mal vymyslieť záchranár Viliam Dobiáš.

„Spomínaný liek má za tri dni vyliečiť hypertenziu, angínu pectoris či arytmiu,“ vysvetľuje Union. Výrobok sa okrem toho hrdí údajnými spokojnými zákazníkmi z okolitých krajín.

Podľa Unionu však ide o deepfake video – teda montáž, v ktorej v skutočnosti nevystupuje docent Dobiáš, čo aj on sám potvrdil. „Žiadny zázračný liek podobného typu v skutočnosti neexistuje,“ dodala Union.

Pozor na deepfake

Na snímke Viliam Dobiáš, ktorý sa stal obeťou deepfake videa; Foto: TASR/Pavel Neubauer

Deepfake videá sú v online priestore čoraz väčšou hrozbou, ktorá zneužíva najmä odborné vedecké témy, často zdravotníckeho charakteru. Videá pôsobia autenticky, no ich obsah je vymyslený. „Zdravotné témy sú pre tvorcov deepfake videí atraktívne, pretože hrajú na emócie, nádej a obavy ľudí,“ vysvetľuje Union.

Videá sú hrozbou pre všetkých, ktorí im uveria. V prípade chorých pacientov tak môže dôjsť až k samostatnému ukončeniu liečby a závažným zdravotným následkom.

Ako rozoznať deepfake: 7 znakov, ktoré nesmiete prehliadnuť

Poisťovňa ďalej upozorňuje, že deepfake videá o liekoch a iných zdravotníckych témach často neodkazujú na relevantné a dôveryhodné zdroje, neraz sa spoliehajú na konšpirácie. „Skutočné lekárske objavy prechádzajú prísnymi testami, odbornými štúdiami a ich výsledky sú publikované v renomovaných odborných časopisoch,“ približuje Union.

„Ak narazíte na video, v ktorom znejú informácie príliš dobre na to, aby to bola pravda, je veľká šanca, že to pravda nie je,“ uviedla Iveta Schererová z Unionu. Tá radí v prípade pochýb poradiť sa s lekárom a nemeniť svojvoľne predpísanú liečbu.

„Čo môžete urobiť aj samostatne je overiť si informácie z takéhoto videa prostredníctvom dôveryhodných zdrojov, ako sú zdravotnícke inštitúcie a ich internetové stránky,“ dodala Schererová.