PS nikoho nevylučuje z opozičnej spolupráce, Šimečka vymenoval najbližších partnerov

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) nevylučuje z opozičnej spolupráce žiadnu zo strán. Dôsledkom prirodzeného vývoja je však to, že najbližší partneri pre PS sú strany SaS a KDH. V rozhovore pre TASR to uviedol líder PS Michal Šimečka. Jeho hnutie má so SaS a s KDH mnoho spoločných iniciatív, ako sú spoločné návrhy či verejné podujatia. Myslí si, že hnutie Slovensko sa samo vylučuje svojou rétorikou a nepriateľským nastavením voči opozičným stranám.

Šimečka deklaruje, že v opozícii neboli nikdy vzťahy také dobré, ako sú v súčasnosti medzi PS, SaS a KDH. „Považujem to za dobré a za dobrý prísľub a základ pre budúcu spoluprácu,“ skonštatoval pre TASR. „Komunikujeme na parlamentnej úrovni, pokiaľ ide o hlasovanie a pokiaľ ide o procesy so všetkými opozičnými stranami, ale je pravda, že najbližšiu spoluprácu máme so stranami SaS a KDH. To sa prejavilo nielen na hlasovaniach, ale aj verejných podujatiach, ktoré organizujeme spoločne, a návrhmi, ktoré sme spoločne podávali,“ povedal.

„Pokiaľ ide o bývalé OĽANO, môj pocit je už dlhodobo, že sa vylučuje samo rétorikou a nepriateľským nastavením voči aj nám, aj iným opozičným stranám,“ vyhlásil šéf PS s tým, že je to ich politika. Dodal, že pri niektorých hlasovaniach musí byť opozícia jednotná aj spolu s hnutím Slovensko, napríklad pri blokovaní parlamentu alebo „škodlivých“ zákonoch. „Tam komunikácia prebieha štandardne a na pracovnej úrovni,“ uzavrel.