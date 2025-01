Zelenskyj: Fico urobil chybu, keď rokoval s Moskvou

„Bolo očividnou chybou Fica, keď veril, že jeho tieňové schémy s Moskvou budú fungovať donekonečna,“ podotkol Zelenskyj.

Kyjev chcel podľa neho Slovensku ešte pred zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu pomôcť, Fico túto ponuku však „arogantne odmietol“ napriek varovaniam mnohých európskych politikov.

Teraz sa „sa snaží pomocou PR, klamstiev a hlasných obvinení zvaliť vinu na niekoho iného,“ napísal Zelenskyj.

„Problém však spočíva v tom, že stavil na Moskvu, a nie na svoju krajinu, na zjednotenú Európu alebo na zdravý rozum. Bola to od začiatku jeho prehratá stávka,“ napísal.

It’s good that Slovakia’s Prime Minister Fico has finally returned from his vacation at a luxurious hotel in Vietnam and is now in Bratislava. For him, personally, it must be challenging—switching from living in luxury to now trying to fix his own mistakes. It was an obvious…