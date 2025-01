Psychiater: E-cigarety by mali byť na predpis

Čím je organizmus mladší, tým je riziko vzniku a progresie do závislosti rýchlejšie. Pre TASR to uviedol psychiater a člen výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Miroslav Grohol.

„Pri elektronických cigaretách nie vždy viete, ako vám uškodia, ale je veľmi pravdepodobné, že neodhadnete množstvo nikotínu a budete ho užívať ešte viac ako pri bežných cigaretách,“ priblížil Grohol. U niektorých užívateľov sa podľa neho môžu prvky závislosti alebo celkom jasná závislosť objaviť v priebehu približne dvoch až piatich rokov. Grohol pripomenul, že to platí pre klasické cigarety aj nové nikotínové produkty.

E-cigarety sú podľa psychiatra nebezpečné aj z dôvodu, že nemajú štandardizovaný obsah. „Jestvujú jednorazové, ale aj také, kde si môžete kupovať náplne. Ľudia si tam môžu dať prakticky čokoľvek, a z toho vyplýva, že aj škody môžu byť ľubovoľné,“ konštatoval.

Zákaz predaja ochutených výrobkov podporuje. „Všetko, čo zníži atraktivitu a následne spotrebu užívania nikotínových produktov, je potrebné podporiť,“ uviedol. Dodal, že je zároveň potrebné, aby boli opatrenia flexibilné a reagovali na rýchlejšie zmeny trhu.

E-cigarety by mali byť na predpis

Grohol spomenul, že elektronické cigarety môžu byť prospešné pre fajčiarov, ktorí sa chcú zbaviť závislosti, avšak len vtedy, ak by boli dostupné iba na lekársky predpis. „Pri voľnej dostupnosti je, naopak, oveľa pravdepodobnejší opačný trend, osoby naďalej ostanú závislé od nikotínu, a veľmi pravdepodobne budú iba alternovať klasický tabak a všetky možné nové produkty,“ vysvetlil. U mladých ľudí môže dostupnosť týchto výrobkov podľa slov odborníka, naopak, znížiť prah prvého užitia a napokon zvýšiť šancu prechodu na tabakové výrobky.

Od nového roka sa nemôžu predávať zahrievané tabakové výrobky s arómou. Vyplýva to z novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára. Zakázať by sa mohol aj predaj ochutených nikotínových výrobkov a jednorazových elektronických cigariet. Vyplýva to z návrhu novely rovnakého zákona, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili koncom minulého roka poslanci koaličnej strany Smer-SD. Chcú tak znížiť atraktívnosť nikotínových výrobkov pre mladistvých.