Premiér: História druhej svetovej vojny musí ľudí spájať

Kto úmyselne zabúda, kto ignoruje to, čo sa udialo počas nej, to je to isté, ako keby opätovne stláčal spúšť, strieľal z dela, hádzal bomby. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na bratislavskom pamätníku Slavín pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Bratislavy.

„Musíme opätovne bojovať za našu historickú pamäť. Nemôžeme dovoliť, aby nám ju niekto bral,“ skonštatoval Fico. Nemožno podľa neho dovoliť, aby sa zabudlo na mladých vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy. Považuje to za neprístojné a neúctivé voči obetiam druhej svetovej vojny. „Vážim si každú jednu obeť druhej svetovej vojny,“ povedal Fico. Pripomenul, že preto navštívil vojenský cintorín vo Francúzsku a USA. Informoval, že navštívi aj Londýn, aby sa tam poďakoval letcom zo slovenských radov, ktorí pôsobili v anglickom kráľovskom letectve. „Najväčšiu obeť niesli národy a štáty bývalého Sovietskeho zväzu, 21 miliónov ľudí,“ tvrdí predseda vlády. V príhovore poukázal aj na zvyšovanie výdavkov na zbrojenie. Pýta sa, prečo nútia malé krajiny, ako je Slovensko, aby pri vyzbrojovaní a výdavkoch držali tempo s veľkými krajinami, geopolitickými mocnosťami, ktoré vo svete hrajú obrovské hry? Slovensko si podľa neho uvedomuje zodpovednosť za svoju bezpečnosť aj záväzky, ktoré majú krajiny voči svojim partnerom. „Je na mieste otázka - nemali by sme sa spýtať občanov SR v referende: Vážení občania SR, ste za to, aby zbrojenie bolo na úkor vašej životnej úrovne? Vláda by mala urobiť všetko pre to, aby zbrojenie nespôsobovalo ďalšie znižovanie životnej úrovne,“ povedal Fico. Dodal, že treba povedať jasné nie vojne a áno mieru, pretože sa mu zdá, že niekto sa na vojnu pripravuje. Premiér taktiež skritizoval veľvyslancov krajín Európskej únie, ktorí sa rozhodli tohto podujatia nezúčastniť, keďže naň boli pozvaní aj veľvyslanci Ruska či Bieloruska. „Malé dieťa môže trucovať, ale povinnosť veľvyslancov je nie trucovať, ale pracovať. Veľvyslanci musia komunikovať a ak majú takúto skvelú príležitosť sa stretnúť s veľvyslancami iných krajín, tak je ich povinnosťou, aby tu boli,“ poznamenal Fico. Ruský veľvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov vo svojom prejave na Slavíne povedal, že úlohou je zachovať skutočnú historickú pamäť. „Bez nej nie je možné budovať budúcnosť,“ podotkol. Je podľa vlastných slov rád, že národy Ruska a Slovenska zdieľajú rovnakú pravdu o druhej svetovej vojne.