Pellegrini kritizoval vládu, toto odkázal Ficovi

Prezident SR Peter Pellegrini vyčíta vláde, že o rôznych návrhoch a opatreniach, ktoré prijíma, nedostatočne komunikuje s občanmi. Rovnako to platí aj pri krízových situáciách, ako napríklad situácia s katastrom. Pellegrini to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Prezident by ďalej premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) odporučil, aby sa „vrátil“ naspäť do vlasti, a venoval sa problémom, ktoré trápia Slovensko a nevyberal si, čo je a nie je „premiérska“ téma. „Celkovo vláde odporúčam, aby sa vrátila k tomu základnému, a to je programové vyhlásenie vlády,“ podotkol. Na druhej strane Pellegrini vládu chváli za to, že na tento rok zabezpečila stabilné ceny energií.

Vo svojej správe o stave republiky bude prezident žiadať vládu a poukazovať parlamentu, aby riešili tie problémy, ktoré riešiť treba. Myslí si, že k politickej stabilizácii Slovenska by mohlo prispieť zvolenie predsedu Národnej rady SR.

Pellegrini potvrdil aj to, že sa stretne s lídrami opozičných strán Michalom Šimečkom (PS), Milanom Majerským (KDH) a Branislavom Gröhlingom (SaS), ktorí ho o to žiadali v otvorenom liste. Podľa jeho slov ich chce uistiť, že nevidí tendencie zásadného odklonu v zahraničnopolitickej orientácií Slovenska, aj napriek Ficovým nedávnym cestám.

Na tému možných predčasných volieb v tomto roku zhodnotil, že by sa mohli konať, len ak by sa na tom zhodla väčšia časť alebo celá vládna koalícia.