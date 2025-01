Poslanci Hlasu a PS odcestujú na rokovanie do Kyjeva

Skupina poslancov zo strany Hlas-SD a hnutia PS odcestuje na rokovanie do ukrajinského Kyjeva. To sa má venovať integrácii Ukrajiny do medzinárodných štruktúr. Diskutovať na ňom budú aj o tom, ako vie byť SR partnerom Ukrajiny v prístupových rokovaniach. Avizoval to šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti SR Ján Ferenčák (Hlas-SD).

„Prístupové rokovanie sú otvorené. Pre nás je kľúčové, aby Ukrajina nielen v súčasnosti, ale aj do budúcna, lebo raz sa vojna skončí, bola stabilný partner, hlavne z bezpečnostného hľadiska. Máme spoločnú hranicu a neviem si predstaviť, že Ukrajina by mala vnútorné konflikty alebo rozpory, pretože tie by sa automaticky priniesli aj na Slovensko,“ povedal.

Ferenčák chce okrem toho otvoriť aj otázku energetickej bezpečnosti a obnovy Ukrajiny po skončení vojenského konfliktu. Súčasťou delegácie má byť okrem Ferenčáka aj podpredsedníčka výboru Beata Jurík (PS) a poslanci Národnej rady (NR) SR Radomír Šalitroš a Samueľ Migaľ (obaja Has-SD).