Prezident vyzýva vládu, aby problému s katastrom venovala maximálnu pozornosť

Mala by urobiť všetko preto, aby situáciu zastabilizovala. Očakáva tiež pravidelnú a otvorenú komunikáciu vládnych predstaviteľov s občanmi. Médiám to povedal po pietnej spomienke v obci Nemecká v okrese Brezno.

"Je to kybernetický útok nevídaných rozmerov a zasiahol Slovensko v citlivej oblasti evidencie vlastníckych práv k pozemkom a nehnuteľnostiam a to považujem za vážne," skonštatoval Pellegrini.

Ide podľa neho o oblasť, ktorú Slováci vnímajú citlivo, vyvoláva to u nich strach a obavy. Poukázal na to, že útok má dosah na trh s realitami, spôsobuje to problémy pri čerpaní hypoték či prevode nehnuteľností. "Chcem požiadať vládu a ministrov, aby urobili všetko preto, aby túto situáciu zastabilizovali, ale hlavne, aby normálnou, otvorenou a pravdivou komunikáciou pomohli situáciu upokojiť," poznamenal Pellegrini.

V tejto chvíli by sa prezident vyhol špekuláciám o tom, kto bol vinníkom kybernetického útoku. Posledné informácie podľa neho nenasvedčujú, že by bolo možné identifikovať konkrétneho páchateľa.

Ministerstvo vnútra SR aj Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov preto preventívne dočasne zatvorili. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) deklaroval, že kataster má všetky zálohy a dáta a nikto nepríde o svoje majetky.

Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a Takáča sú podozrenia, že kybernetický útok mohol byť zo strany Ukrajiny.