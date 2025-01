Bidenova vláda pred nástupom Trumpa chystá nové sankcie voči Rusku

S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa administratívy USA to vo štvrtok napísala agentúra Reuters. Biden chce podľa nej týmto krokom posilniť vojnové úsilie Kyjeva proti Moskve ešte pred nástupom Donalda Trumpa do Bieleho domu, píše TASR.

Spojené štáty sú vôbec najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine. Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok na stretnutí podporovateľov Ukrajiny na leteckej základni Ramstein v Nemecku oznámil, že Bidenova administratíva pripravuje ďalší balík v hodnote 500 miliónov dolárov. Ten by mal podľa amerického predstaviteľa obsahovať rakety pre systémy vzdušnej obrany, strely vzduch-zem a ďalšie podporné vybavenie pre stíhačky F-16.

Návrat Trumpa do prezidentského úradu 20. januára vyvolal nádej na diplomatické riešenie, ktoré by mohlo ukončiť ruskú inváziu na Ukrajinu. Na druhej strane sa však v Kyjeve obávajú, že rýchle ukončenie vojny a mier, ako sľuboval Trump, by boli za vysokú cenu vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia Rusku, ako to naznačili spolupracovníci budúceho prezidenta USA, píše Reuters.

Naopak, Bidenovi poradcovia tvrdia, že chcú, aby Ukrajina mala čo najsilnejšiu pozíciu na bojisku a získala tak výhodu na prípadné rokovania s Ruskom v tomto roku.

Podrobnosti o nových sankciách, ktoré chce Biden zaviesť počas svojich posledných dní v Bielom dome, neboli bezprostredne známe. Zdroj Reuters ale povedal, že predstavitelia súčasnej administratívy o krokoch, ktoré podnikajú, informujú aj Trumpov tím.

Agentúra už začiatkom tohto týždňa - s odvolaním sa na troch nemenovaných predstaviteľov - informovala, že USA majú v pláne ďalšie sankcie zamerané na príjmy Ruska z ropy, ktoré pomáhajú financovať jeho ťaženie na Ukrajine.

Jeden z citovaných zdrojov tvrdil, že sankcie budú namierené proti dvom ruským ropným spoločnostiam, viac ako 100 tankerom, obchodníkom s ropou a ruským poisťovniam. O aké konkrétne subjekty pôjde, nepovedal.