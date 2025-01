Na Dunaji sa potápala loď, na mieste zasahovali hasiči

Hasiči vo štvrtok zasahovali na rieke Dunaj pri nákladnej lodi, do ktorej v dôsledku diery v prednej časti lode natekala voda. Loď sa im podarilo ukotviť do prístavu. TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči. Na prípad upozornil portál noviny.sk.

„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru boli dnes približne o 13.00 h privolaní k nákladnej lodi na rieke Dunaj, do ktorej v dôsledku diery v prednej časti lode natekala voda,“ uviedol hovorca.

Zasahujúci hasiči prostredníctvom čerpadiel prečerpávali vodu z lode späť do Dunaja a sprevádzali ju do prístavu, kde bola ukotvená.

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková priblížila, že polícia poskytla na mieste súčinnosť plavebným inšpektorom Dopravného úradu SR, za účelom preverenia podozrenia zo spáchania trestného činu, čo bolo na mieste podľa zistených skutočností vylúčené. K zraneniu osôb nedošlo a ani k ohrozeniu životného prostredia.

„Išlo o nemecké plavidlo, ktoré sa plavilo z Rakúska. Plavidlo je aktuálne ukotvené v Nákladnom prístave Bratislava, kde miesto, ako aj samotné plavidlo pred potopením zabezpečujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR,“ ozrejmila Sláviková.