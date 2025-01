Hnutie Slovensko: Zahraničná politika na všetky svetové strany v 2024 zlyhala

Myslí si to opozičné hnutie Slovensko, podľa ktorého mnohé krajiny EÚ vnímajú vládnych predstaviteľov ako nedôveryhodných. Poukázalo pritom na to, že preferovali zahraničné cesty do krajín "s veľkými nedostatkami uplatnenia demokratických princípov". Opozičná Kresťanská únia (KÚ) označila rok 2024 za rok úpadku medzinárodného postavenia SR.

„Zahraničná politika na všetky štyri svetové strany tejto vlády je nezodpovedná a alibistická. Jednotlivé kroky predstaviteľov štátu a ich zahraničných návštev, ktoré preferovali pri zahraničných cestách hlavne krajiny ako Čína, Vietnam, Azerbajdžan, Brazília, Rusko, nastavujú zrkadlo tejto vláde, ktoré sa dajú pomenovať ako totalitné či krajiny s veľkými nedostatkami uplatnenia demokratických princípov,“ uviedlo hnutie pre TASR. Dodalo, že „hlasovanie v Európskej rade a podpora pomoci Ukrajine“ je jedna z mála vecí, ktorá ide v línii vlád 2020 až 2023.

Zahraniční partneri podľa hnutia vnímajú skutky vládnych predstaviteľov za pomýlené a ich slová za prázdne. „Demokratickí spojenci neberú Slovensko vážne,“ tvrdí hnutie. Podotklo, že zlepšenie nečaká ani tento rok, keďže sa vládni predstavitelia chystajú na zahraničnú cestu do Ruska.

KÚ súhlasí, že Slovensku sa v roku 2024 zhoršili vzťahy s viacerými európskymi krajinami. „Strácame spojencov a občasné kontakty s Ruskom a Čínou tieto straty nijako nenahrádzajú a ani nahradiť nemôžu. Ale súčasne je táto politika sprevádzaná neustálymi verbálnymi útokmi na Ukrajinu, USA či NATO,“ poznamenal predseda únie Milan Krajniak.

Krajniak zdôraznil, že SR je dvojtvárna aj voči EÚ. „Ficova vláda schvaľuje v Bruseli sankcie proti Rusku a súčasne ich europoslanci za vládne strany v europarlamente kritizujú. Presadzovať naše národné záujmy v EÚ je správne, ale nedá sa to robiť spôsobom, ktorý od nás odrádza potenciálnych spojencov,“ uviedol. Obáva sa, že SR smeruje k tomu, že sa stane „okrajovou európskou provinciou, ktorá nie je atraktívna a nikto ju nerešpektuje“. Pozitívne však vníma, že sa úplne nerozpadla V4. „To nám umožňuje aspoň v malom presadzovať národné záujmy v rámci EÚ,“ dodal.

Podľa Krajniaka sú tento rok pre SR kľúčové dve výzvy. „Prvou je vojna na Ukrajine, kde je naším záujmom zastaviť eskaláciu a paľbu. V prípade rozšírenia konfliktu má Slovensko zostať mimo vojny,“ vysvetlil. Za druhú výzvu označil presadzovanie záujmov SR v rámci EÚ, vrátane tém ako záchrana automobilového priemyslu, prehodnotenie Green Dealu a obhajoba suverenity Slovenska v otázkach migrácie, ochrany rodiny, daní a ekonomickej politiky.

Hnutie Slovensko podotklo, že zahraničná politika krajiny bude tento rok ovplyvnená aj nástupom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pripomenulo, že vo viacerých európskych krajinách budú voľby, čo môže ovplyvniť politiku aj ekonomiku SR. Zároveň zdôraznilo, že Slovensko by malo rozvíjať spoluprácu hlavne s demokratickými krajinami. „Suverénna zahraničná politika našej krajiny znamená aj jasne pomenovať a odmietnuť porušovanie základných ľudských práv a podporiť budovanie právneho štátu a spravodlivosti,“ dodalo.