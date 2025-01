Nový líder v Matovičovom hnutí? Takto to vidí Šipoš

Šéf opozičného poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ Michal Šipoš v súčasnosti nemá ambíciu stať sa lídrom hnutia Slovensko. Myslí si, že aktuálny predseda Igor Matovič ešte nedokončil svoju misiu. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že o prípadnej kandidatúre by uvažoval v prípade, ak by na to apelovala, respektíve zhodovala sa na tom väčšina členov hnutia.

„Igor Matovič je v politike aj v našom hnutí výraznou osobnosťou. Nemyslím si, že by mal ešte odísť, alebo že je to človek, ktorý by mal už odísť do dôchodku. Tá misia, ktorú by mal splniť, ešte nie je dokončená,“ skonštatoval.

V hnutí Slovensko je voľba lídra podľa Šipoša najdemokratickejšia spomedzi všetkých politických strán. Ozrejmil, že základným meradlom pre nich je, kto získa pri parlamentných voľbách najviac krúžkov, teda prednostných hlasov od voličov. „Pri ostatných stranách je to veľakrát o tom, že to už je vopred dohodnuté a úzka skupinka ľudí rozhoduje o tom, kto bude predseda, kto bude podpredseda,“ povedal.

Pripomenul, že aj predchádzajúce voľby do Národnej rady SR boli súbojom o predsedu hnutia medzi Erikou Jurinovou a Matovičom. „Jurinová bola na kandidátke líderkou a Matovič bol štandardne na poslednom mieste. (...) Otvorene sme vtedy komunikovali ľuďom, že ak cítia, že teraz treba zmeniť lídra, alebo ak cítia, že Igor Matovič by už nemal byť predsedom, tak to môžu vyjadriť svojím hlasovaním,“ podotkol.

Šipoš sa vyjadril aj k členskej základni hnutia a jeho fungovaniu. V súčasnosti majú podľa neho približne 60 členov. „Neberieme všetkých ľudí z ulice ako iné politické strany, že niekto zdvihne ruku, že chce byť našim členom, a tak mu automaticky vystavíme stranícku knižku,“ povedal. V prípade, že sa chce niekto stať členom hnutia, zaregistrujú ho najskôr ako sympatizanta. Istý čas záujemcov podľa Šipoša „testujú“, či im nejde iba o vlastný prospech, ale či im ide naozaj o presadzovanie myšlienok hnutia, ako sú boj proti korupcii a boj za rodiny. „Väčšinou to staviame na jedno volebné obdobie,“ dodal Šipoš s tým, že ak sa po danom čase sympatizant osvedčí, príjmu ho ako člena.