Fiačan: Ústavnému súdu vyše roka chýba sudca, parlament si neplní svoju povinnosť

"Národná rada (NR) SR si už viac ako rok neplní svoju ústavnú povinnosť zvoliť potrebný počet kandidátov na uvoľnené miesto sudcu, aby následne prezident mohol vymenovať jedného z nich za sudcu," uviedol pre TASR.

Miesto na ÚS ostáva neobsadené po tom, ako sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Laššáková vzdala tejto funkcie. Parlament dosiaľ nezvolil ani jedného z dvojice kandidátov, z ktorých sudcu ÚS následne vymenuje prezident SR.

„Tým, že je plénum neúplné, je oslabené riadne fungovanie ústavného súdu. V konečnom dôsledku na to doplácajú navrhovatelia, najmä fyzické a právnické osoby, keďže priemerná dĺžka konania pred ústavným súdom sa pre vysoký nápad a chýbajúceho sudcu napriek našej snahe predlžuje,“ skonštatoval Fiačan. Doplnenie pléna by podľa neho nielen odbremenilo sudcov od vysokého počtu podaní, ale najmä by zabezpečilo plnú legitimitu pléna ÚS, ktoré často rozhoduje o návrhoch s celospoločenským významom. „Opomenúť nemožno ani rozhodovanie v senátoch, ktoré má bezprostredný dosah na základné práva a slobody jednotlivcov v rôznych oblastiach ich života,“ uviedol predseda súdu.

V novom roku čaká ÚS rozhodovanie napríklad o ústavnosti zmien v zákone o Slovenskej televízii a rozhlase či zmien v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) alebo v tzv. kompetenčnom zákone.

V roku 2025 vstupuje aktuálne štvrté funkčné obdobie ÚS do svojej druhej polovice. V pláne je podľa Fiačana aj ďalšie zefektívnenie procesov na ústavnom súde. „Ako už bolo v minulosti vyjadrené - ústavný súd sa nielen svojou rozhodovacou činnosťou, ale aj komunikáciou svojich rozhodnutí a postupov snaží vštepovať všetkým adresátom rozhodnutí dôveru v inštitúcie a v ich rozhodovanie. To je naše poslanie, v jeho napĺňaní budeme pokračovať,“ uviedol.

Zámerom je aj rozšírenie služieb na novej webstránke ÚS o tzv. elektronický súdny spis, ktorý účastníkom konaní pred ÚS a ich právnym zástupcom umožní na diaľku nahliadať do spisu a sledovať priebeh ich konania. Rovnako by v najbližších dňoch mal byť spustený nový vyhľadávač, ktorý umožní ľahšie a komfortnejšie vyhľadávanie v rozhodnutiach súdu. „Budeme pokračovať v komplexnej modernizácii technických zariadení v pojednávacej miestnosti, kde sa realizujú verejné pojednávania, ale aj konferencie, semináre a ďalšie aktivity pre rôzne cieľové skupiny vrátane detí a mládeže,“ priblížil Fiačan. Pojednávacia miestnosť takisto získa nové zariadenie na streamovanie brífingov a tlačových besied organizovaných po spoločensky sledovaných rozhodnutiach. Koncom septembra sa na ÚS opäť uskutoční Deň otvorených dverí.