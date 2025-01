Žena bezdôvodne bila ľudí v autobuse, napadla aj 5-ročné dieťa

BEZDÔVODNE BILA ĽUDÍ – JEJ OBEŤOU SA STALO AJ PÄŤ ROČNÉ DIEVČATKO V AUTOBUSE MICHAELA STRÁVILA PRÍCHOD NOVÉHO ROKA ZA MREŽAMI Poverený policajt Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V vzniesol v priebehu uplynulých dní na základe zabezpečenej dôkaznej situácie obvinenie z trestného činu výtržníctva 36-ročnej Michaele J. z Bratislavy. Žena čelí obvineniu v súvislosti s tromi skutkami, ku ktorým došlo koncom minulého mesiaca. V prvom prípade sa menovaná dopustila hrubej neslušnosti tým, že v priestoroch autobusu MHD, počas jazdy v mestskej časti Petržalka, bezdôvodne fyzicky napadla a udierala päsťami do hlavy cestujúcu staršiu ženu. K ďalšiemu skutku došlo rovnako v Petržalke, kde Michaela na zastávke MHD na Romanovej ulici v ten istý deň, fyzicky napadla inú ženu a rovnako ju udierala päsťami do oblasti hlavy. K tretiemu prípadu došlo počas jazdy autobusu MHD v blízkosti zastávky Marková. Michaela počas jazdy pristúpila zozadu k maloletému dievčatku, ktoré sedelo spolu s jej matkou na sedadlách, a bezdôvodne ju fyzicky napadla údermi päsťami do oblasti hlavy. Na základe kamerových záznamov, miestnej a osobnej znalosti sa policajtom piateho bratislavského okresu podarilo ustáliť podozrivú osobu a následne obmedziť na osobnej slobode. Po vykonaní potrebných úkonov a vznesení obvinenia, bola žena umiestnená v cele policajného zaistenia. Obvinená je v súčasnosti stíhaná väzobne. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí za takéto konanie v zmysle zákona trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.