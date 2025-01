Zelenskyj: Trump nám môže pomôcť zastaviť Putina

V rozhovore pre ukrajinskú televíziu, ktorý zverejnili vo štvrtok, takisto vyjadril presvedčenie, že Trump by mohol byť vo vojne rozhodujúci. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Trump, ktorý sa prezidentského úradu ujme 20. januára, tvrdí, že vojnu na Ukrajine, ktorá trvá už takmer tri roky, dokáže ukončiť v priebehu jedného dňa. Toto tvrdenie podľa AFP vyvolalo skepsu Kyjeva, ktorý sa obáva, že sa bude musieť vzdať územia v prospech mieru.

„Trump môže byť rozhodujúci. Myslím si, že toto je pre nás najdôležitejšie, že on, jeho vlastnosti, také sú. Je schopný byť v tejto vojne rozhodujúci. Naozaj nám môže pomôcť zastaviť Putina,“ uviedol Zelenskyj.

Trumpa podľa svojich slov považuje za „veľmi silného a nepredvídateľného“. „Naozaj by som chcel, aby táto nepredvídateľnosť prezidenta Trumpa smerovala predovšetkým k Rusku. Verím, že naozaj chce vojnu ukončiť,“ dodal.

Podľa Zelenského ukrajinské vedenie už nadviazalo kontakty s mnohými členmi z okolia budúceho prezidenta USA. Stretnutia už podľa neho absolvoval vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, styky zase prebiehajú na úrovni ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu i ministra obrany Rustema Umerova.

V rozhovore takisto vyjadril podporu myšlienke, aby Francúzsko vyslalo na Ukrajinu mierové jednotky, ktoré by v prípade uzavretia mierovej dohody s Ruskom v budúcnosti zaručili jej plnenie. Zároveň ale zdôraznil, že by to musel byť krok smerom k vstupu Ukrajiny do NATO.

„Podporujeme túto iniciatívu, ale samotné Francúzsko nestačí. Nechceme, aby to bola jedna alebo dve krajiny, ak ide o túto iniciatívu. Rozhodne by to malo byť na ceste do NATO,“ zdôraznil.

Okrem toho na margo situácie na Ukrajine Zelenskyj pripustil, že ukrajinská armáda je vyčerpaná z nepretržitého útoku Ruska na frontovej línii. Ruské sily podľa neho „tlačia a (ukrajinskí) chlapci sú unavení“.

Ruská armáda dobyla na Ukrajine v roku 2024 územia s rozlohou takmer 4000 štvorcových kilometrov, čo je zhruba sedemkrát viac ako v predošlom roku, vyplýva z údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktoré zverejnil v utorok.