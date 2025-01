Tieto relaxačné techniky pomôžu znížiť stres či zlepšiť sústredenie a pohodu

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) informoval o niekoľkých technikách, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu celkového zdravia a pohody. Informoval o nich na svojom webe.

„Relaxačné techniky môžu byť tým správnym kľúčom k prevencii vyhorenia a zlepšeniu kvality života,“ uviedol výskumný ústav. Medzi základné techniky podľa neho patria respiračné metódy, metóda progresívneho uvoľňovania svalov, autogénny tréning, relaxácia zrakom, relaxácia sluchom, myšlienková relaxácia, meditatívna relaxácia, relaxácia pomocou prírodnej vizualizácie, strnulý pohľad, tu a teraz či relaxácia mozgu.

Ako priblížil, jednou z metód je respiračná technika dýchanie do štvorca. Pri tejto aktivite je podľa neho potrebné sadnúť si na stoličku, postaviť sa alebo si ľahnúť na chrbát s jednou rukou na hrudi a druhou na bruchu. Po minúte normálneho dýchania sa treba pomaly nadýchnuť a počítať do štyroch, pričom je dôležité vnímať, ako vzduch vniká až do brucha. Následne sa zadrží dych na štyri sekundy, potom sa pomaly vydychuje ústami počas štyroch sekúnd. Následne je potrebné zadržať dych na štyri sekundy. Tento proces je podľa VÚDPaP dobré opakovať niekoľkokrát.

Výskumný ústav odporučil aj techniku strnulého pohľadu. Prvým krokom je utvoriť striešku oboma ukazovákmi a držať ju asi 30 centimetrov pred tvárou. Následne je potrebné uprene sa na ňu pozerať a pomaly ruky od seba vzďaľovať, až kým nedosiahnete strnulý pohľad. Ruky sa majú potom položiť pohodlne na stôl alebo do lona so snahou pozerať sa strnulo čo najdlhšie.

Relaxácia mozgu je ďalšou technikou. Najskôr ústav odporučil ako predbežné uvoľnenie použiť relaxáciu tvárového svalstva a niektorých častí hlavy. Následne je potrebné nenásilne sa sústrediť na oblasť hlavy, snažiť sa vedomím nezotrvávať iba na povrchu hlavy, ale precítiť celý vnútorný objem hlavy, kde je mozog uložený. Mozog si treba predstaviť ako pružnú hmotu, ktorá sa ľahko sťahuje a rozťahuje. Pri tejto predstave je podľa výskumného ústavu potrebné zotrvať istý čas (jednu až tri minúty) a potom len preciťovať oblasť mozgu ako uvoľnenú a osvieženú časť organizmu.